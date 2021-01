Huisartsen toch eerder gevaccineerd: "Overeind houden huisartsenzorg van groot belang"

Groeneveld is blij dat de minister het beleid heeft aangepast en de huisartsen met voorrang laat vaccineren. "Een terechte wending, want huisartsen spelen een grote rol in de COVID-zorg." Het is van het grootste belang dat de huisartsenzorg overeind blijft, in verband met de opkomst van de zeer besmettelijke Britse coronavariant.

Er is nog veel onduidelijk , benadrukt Groeneveld nogmaals . Niet alleen over de inenting van de huisartsen zelf, maar ook over die van de patiënten. Dat hangt af van hoeveel en welke vaccins er op welk moment worden geleverd.

In de startblokken

De huisartsen staan in de startblokken, maar kunnen pas echt plannen maken als er meer duidelijk is. De noodzaak van vaccinatie van huisartsen is nu wel duidelijk voor iedereen, besluit Groeneveld.