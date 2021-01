Sneker winkeliers creatief de lockdown door: "Het privénummer hangt aan de deur"

"In de eerste lockdown hadden we bedacht dat we wel een loket konden openen", vertelt Akky Anna Veenema van de Handyman winkel in Sneek. "Mensen kwamen dan gewoon met de fiets aan de deur en konden hun bestelling zo meenemen. Ze hoefden niet eens de winkel in." Het was een van de creatieve oplossingen die naar boven kwamen om zo veel mogelijk door te kunnen draaien met de kleine winkel.

"Maar toen de tweede lockdown kwam, mocht ook dat loket niet meer. En toen heb ik er echt wel even doorheen gezeten. Ik wist niet hoe ik het moest hebben en heb best wel even gehuild." De verkoop die Veenema en haar man nog hebben, gaat allemaal over de telefoon. "We hebben ons privénummer op de deur hangen, dus mensen geven door wat ze graag willen hebben of wat ze nodig hebben. Dan brengen wij het met de bakfiets, of mensen halen het bij ons thuis op."