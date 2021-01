Betaalde opleiding moet Terschelling voorzien van zorgmedewerkers

De volledige mbo-opleiding van twee jaar wordt betaald. Leerlingen werken 20 uren per week in woonzorgcentrum De Stilen en krijgen een dagdeel per week les. Daarvoor komt iedere week een docent van de Friese Poort naar het eiland.

Na de studie er een garantie op een vaste baan bij woonzorgcentrum De Stilen. Studenten krijgen daar ook les. Er is een grote behoefte van nieuw personeel, want doordat oudere medewerkers met pensioen gaan komen er veel vacatures vrij.