Vogels zijn dol op speciale stukken land met 'winterkost'

Hij bekijkt hoe veel vogels er op deze akkers afkomen en is er nu vier keer langsgegaan om te tellen. Er is duidelijk behoefte aan, zo zegt Tuinstra: "Ik denk dat zij zeer belangrijk zijn in perioden dat het koud wordt in het binnenland en er sneeuw valt. Dan komen die vogels deze kant op, want hier is veel eten te halen. Het is de vierde ronde dat ik hier bij Appelscha langsga en ik heb eigenlijk altijd heel veel vogels gezien. Dus het helpt echt en zij komen hier echt op af."

Geelvink

Dan gaat het voornamelijk om vinken, veldmossen, ringmussen, groenlingen, putters en geelvinken. Het blijft dan ook niet bij zeven van deze 'wintervoedselakkers'; het areaal wordt uitgebreid. Boeren krijgen er ook een vergoeding voor. Op gewoon boerenland is er voor deze vogels lang niet zo veel te halen.