Huisartsen krijgen toch vaccinatie in januari | Burgemeesters bespreken avondklok

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dinsdagavond over de vraag of in Nederland een avondklok moet gaan gelden. Sybrand Buma is erbij als voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

Het kabinet stelt een avondklok voor van 20.00 tot 04.00 uur als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar de burgemeesters twijfelen nog of zo'n vrijheidsbeperking wel "effectief en passend" is. Naar verwachting komt het Outbreak Management Team vandaag met een advies over de avondklok.

De 25 burgemeesters bespreken vanavond ook andere maatregelen die misschien nog genomen kunnen worden, zoals een visiteverbod en verplicht thuiswerken.