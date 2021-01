Coronanieuws 19 januari: Geen intocht Sint Piter | Metalfestival Dokkum op losse schroeven

Er zijn nog "behoorlijk wat vragen" over "de uitvoerbaarheid van een mogelijke avondklok". Dat zegt burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het veiligheidsberaad, na afloop van de vergadering.

Bruls erkende dat der in 'foarstel' foar in jûnsklok op tafel leit, mar woe dêrgjin details oer jaan. "Als het een besluit wordt, moet het duidelijk en uitvoerbaar zijn." Bruls wiist der op dat in jûnsklok "niet te veel uitzonderingen" hawwe moat, en dat de maatregel dúdlik wêze moat. "Het moet zo helder mogelijk uitgelegd kunnen worden."

Bruls erkende dat er een 'voorstel' voor een avondklok op tafel ligt, maar wilde daar geen details over geven. "Als het een besluit wordt, moet het duidelijk en uitvoerbaar zijn." Bruls wijst er op dat een avondklok "niet te veel uitzonderingen" moet hebben, en dat de maatregel duidelijk moet zijn. "Het moet zo helder mogelijk uitgelegd kunnen worden."

De burgemeesters die met elkaar het veiligheidsberaad vormen, zijn het niet allemaal met elkaar eens, zegt Bruls "Er zijn er nog steeds die het een zware maatregel vinden, ik vind het zelf ook een hele heftige maatregel."

Minister Grapperhaus erkent ook dat het om een "vergaande maatregel gaat. Hij wilde eveneens niet in details treden. "Morgenochtend om negen uur bespreken we het in het kabinet."