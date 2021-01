Twee korfbalsters van LDODK trainen buiten vanwege corona: "Zo blijven we toch fit"

"Met Diana krijg ik twee keer per week buiten op het veld training van Marjo", vertelt Femke Faber. "Het heeft ook wel wat, maar we hadden liever met de groep binnen gestaan. Het is wel mooi dat ze de mogelijkheid bieden om zo nog een beetje fit te blijven."

Ze vindt het een onwerkelijke situatie. "Dit is heel nieuw en dubbel vooral. We mogen niet in de zaal trainen, want er mag maar een bepaald aantal mensen in de zaal die op papier staan. Daar staan wij niet bij omdat we op dit moment geen onderdeel zijn van de selectie. We zijn daarom verplicht om buiten te trainen en dat gaat eigenlijk best goed zo."

"Het zijn bijzondere omstandigheden maar wij zijn blij dat we buiten iets kunnen doen. Het weer is best goed, je moet wel in beweging blijven. Alles is wel op anderhalve meter natuurlijk", zegt trainer Marjo de Haan. Ze trainen op conditie maar ook op korfbalbewegingen. "Zodat we, als we weer mogen aansluiten, niet ons balgevoel kwijt zijn", zegt Diana van der Vorst. Ze mist de groep wel.