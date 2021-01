Oude jaargangen 'Dragtster Courant' nu digitaal doorzoekbaar

Historische stichting Smelne's Erfskip was de beheerder van het krantenarchief, die het eerder van NDC Mediagroep overnam. De Koninklijke Bibliotheek heeft de kranten al enkele jaren geleden laten scannen, maar het online plaatsen liep vertraging op. Door het digitaliseren zijn de oude edities voor de toekomst veiliggesteld.

Vanaf 1864

De eerste Dragtster Courant (in het verleden werd Drachten nog met een g gespeld) verscheen op 26 mei 1864 met als ondertitel 'Weekblad voor Smallingerland en omstreken'. Aanvankelijk was het nog een weekblad dat uitgegeven werd door A. Plantinus. Na 1900 kwam het tweemaal per week uit. Later werd het door Laverman uitgegeven.

Uit Fryslân zijn diverse krantentitels te vinden op Delpher, onder meer de Leeuwarder Courant, Hepkema's Courant en de Heerenveensche Koerier. Toch is het nog maar een klein deel, want tussen 1752 en 1980 zijn er in de provincie minstens 355 verschillende krantentitels uitgegeven.