Eer voor beste vrouwen in Elfstedentochten: "Het werd ook wel eens tijd"

Het initiatief om de vrouwen de verdiende aandacht te geven, kwam van M. "Ze hebben ons gevraagd om mee te werken. Toen hebben we een speciale beker laten maken en bedacht om de namen beter naar voren te brengen", zegt Wieling. "Het werd ook wel eens tijd, het is natuurlijk al veel te lang geleden. Het is wel apart dat er nooit aandacht voor is geweest, maar het verleden kunnen we niet veranderen. In de toekomst is het goed geregeld: dan is er een speciale wedstrijd voor mannen en vrouwen, met dezelfde prijzen en evenveel aandacht."

De twaalf vrouwen die tot nu toe als eerste over de finish kwamen worden niet aangemerkt als winnaressen. Bij de eerste vijftien edities was er geen aparte vrouwenwedstrijd. Bij de eerstvolgende Elfstedentocht is dat wel het geval.