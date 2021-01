Sjoerd Galema: "Hans de Boer was een echte ambassadeur voor de hele sector"

"Hij was een echte Fries", zegt Sjoerd Galema, voorzitter van VNO-NCW Fryslân over Hans de Boer. "Hij zei waar het op stond en daar heeft hij in het Nederlandse poldermodel wel eens een steen in de vijver gegooid. En dat deed hij met succes. Hij heeft heel wat resultaten geboekt. Het belang van de regio legde hij steeds weer bij het kabinet op het bordje."

Hij noemt De Boer echt een ambassadeur voor de hele sector. "Hij nam het op voor de ondernemers. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ze nu compensatie krijgen in de coronatijd. Dat komt echt uit de koker van de werkgeversvereniging."

Galema had geregeld contact met De Boer. "Hij vond het geweldig om weer in Fryslân te zijn. In de nazomer hebben we nog samen gegeten. Hij had zijn vrouw beloofd dat hij na zijn pensioen meer tijd voor haar, de kinderen en kleinkinderen zou hebben. Dit is echt een grote klap, vooral voor zijn familie."