Arts-microbioloog Annemarie van Elsacker: "Het is best spannend nu"

Hoe staan wij er nu voor in Fryslân?

"Het is best wel spannend. Als die Britse variant zo succesvoller is in het zich verspreiden, dat grotere aantal mensen toch weer besmet raken, dan zul je dus ook weer grotere aantallen mensen ziek hebben. Ook al is het maar een klein deel van het totale aantal besmette mensen, in absolute zin worden dat toch weer grotere aantallen dan we aankunnen, als je niet oppast. Dan lopen de ziekenhuizen eind maart weer vol", zegt Van Elsacker.

"We moeten ons echt aan die maatregelen houden en als we met zijn allen de kwetsbare mensen kunnen beschermen, dan hoop ik dat het we het met elkaar redden. Daarna komt best wel weer een periode dat we meer lucht krijgen, omdat we naar buiten kunnen en het weer beter is. Zodat de plekken en de momenten waarop je het aan elkaar overdraagt in de winter weer wat minder worden. Misschien is het nu wel de zwaarste tijd die we hebben met elkaar."