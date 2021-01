Henk de Jong: "Ik zou graag zien dat Sandor over een aantal jaar mijn plek inneemt"

Voor de langere termijn heeft De Jong ook wilde plannen met Cambuur. Hij wil eerst promoveren en dan doorschieten. Hoe lang wil hij nog blijven? "In ieder geval nog een jaar of drie en dat dan Sandor zijn diploma heeft. Dan kan ik op een andere manier ook helpen om van de club een grote eredivisieclub te maken. Dat zit er echt in. We kunnen van Cambuur heel wat moois maken, als het nieuwe stadion er maar komt. Wij kunnen met Cambuur structureel in de subtop van de eredivisie spelen."

Assistent Sandor van der Heide is in de ogen van De Jong de toekomstige hoofdtrainer van Cambuur. "In de toekomst kan hij trainer van Cambuur worden. Ik zou graag zien dat hij over een aantal jaar mijn plek inneemt." Dan moet de oud-middenvelder nog wel zijn hoogste trainersdiploma behalen, maar dat is hij ook nog altijd van plan. "Het zou zo zonde zijn als hij zijn diploma niet behaald. Hij is echt speciaal. Zoals hij denkt, is echt uniek", vindt De Jong.