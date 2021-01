Kwadrant enigszins opgelucht over 16 nieuwe coronagevallen, maar zorgen blijven

Meer dan zestig ziekmeldingen

De corona speelt de KwadrantGroep wel parten. Het heeft grote gevolgen, zegt Nuijens. Meer dan zestig medewerkers zitten op dit moment ziek thuis. Dat is een grote aanslag op de planning.

De KwadrantGroep is blij met de hulp die ze krijgen van mensen die op andere locaties werken en ook van personeelsleden van andere zorggroepen. De Kwadrant-medewerkers klagen niet, zegt Nuijens. Als ze binnen 24 uur weer moeten werken, krijgen ze een sneltest.

Besmettingscijfers zijn 'als dagkoersen'

Of ze het helemaal onder controle hebben, is lastig te zeggen, volgens Nuijens. De cijfers kunnen sterk verschillen. "We hebben te maken met dagkoersen." Met een professionele organisatie die enkel basiszorg geeft - en meer ook niet -, is het net de doen. Maar het kan beter, zegt Nuijens.

Twee nieuwe sterfgevallen, totaal staat nu op zes

De besmettingen in 't Suyderhuys slaan hevig toe. Mensen zijn er echt ziek van, zowel bewoners als medewerkers. Er zijn nu toch weer twee sterfgevallen bij gekomen. In totaal zijn nu zes mensen overleden. Dat geeft wel aan hoe ernstig het virus is, zo zegt Nuijens.