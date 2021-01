"Motorcoureur Jan de Vries was een icoon binnen de motorsport"

Volgens NOS-commentator Hans van Loozenoord was De Vries bijna drie jaar wereldkampioen geweest. "In 1972 eindigde hij gelijk in punten met de Spanjaard Angel Nieto. Ze hadden allebei evenveel races gewonnen dat seizoen, en hadden een gelijk aantal podiumplekken. Toen hebben ze de tijden uit alle races van dat seizoen opgeteld. Toen bleek dat De Vries twintig seconden langzamer was dan Nieto. Dat kostte hem de wereldtitel in dat jaar."

De TT in Assen heeft hij niet gewonnen. "Hij is wel drie keer tweede geworden, maar daar zat hij niet mee, als nuchtere Fries. De wereldtitels compenseerden veel." Over zijn rijstijl zegt de commentator. "Hij was technisch heel sterk en reed heel geconcentreerd en secuur. Dat moest ook wel, want het kleinste foutje werd meteen afgestraft. Hij kon zorgvuldig en knap rijden, als geen ander."

Na zijn titel in 1973 stopte De Vries. Laten was hij nog succesvol als monteur, onder andere voor zijn concurrent Nieto. Ook deed hij regelmatig mee aan verschillende racedemonstraties door heel Europa. "Hij was daar een graag geziene gast. Hij was wel een tweevoudig wereldkampioen. Je merkte het niet aan hem, maar Jan de Vries was gewoon een echte vedette."