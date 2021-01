PvdA-statenlid Janssen: Ploumen is er klaar voor om de partij te leiden

"En het is de eerste keer in de geschiedenis dat een vrouw politiek leiding geeft aan de sociaaldemocratische partij. Dat vind ik wel mooi." Ze weet niet of er ook andere namen gonsden. "Wel een van de belangrijkste."

Volgens Janssen is de kracht dat ze uit de activistische hoek komt. "Ze wordt gestuurd door idealen die passen bij de partij en ik verwacht dat ze veel draagvlak krijgt. Ze gaat voor de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Ze zal het vertrouwen in de overheid moeten herstellen. Dat we er zijn voor de mensen en niet om ze te controleren en dwars te zitten."

Volgens Janssen is Ploumen er inderdaad klaar voor, ze heeft veel ervaring opgedaan als minister. "Nu moet ze zich echt aan de Nederlandse kiezer laten zien."