Politie laat chemicaliën weghalen uit drugslab in Miedum: "Drugslab is linke boel"

"Je hebt te maken met brandgevaar, explosiegevaar en met giftige stoffen. In Brabant zijn ook al eens personen aangetroffen in zo'n lab, die het niet kunnen navertellen." De politie kwam het drugslab in een oud wit hok op het spoor na verschillende meldingen over verdachte verkeersbewegingen in Miedum. Bij nader onderzoek bleek al snel dat het om een drugslaboratorium ging.

In verband met het drugslab is een 61-jarige man zonder vaste woonplek aangehouden. Het gaat volgens de politie om een middelgroot drugslab, dat voornamelijk voor de export produceerde. "Crystal meth komen we in Leeuwarden niet veel tegen, maar het is zeer verslavend."

De Friese politie krijgt de afgelopen tijd wel vaker meldingen dat criminelen uit andere delen van het land leegstaande ruimtes zoeken op het Friese platteland. "Mensen die iets verdachts zien of horen, moeten dat vooral aan ons melden, want zoiets kan hartstikke gevaarlijk zijn", zegt Bouma

De politie gaat ervan uit dat er meerdere mensen betrokken zijn geweest bij het drugslaboratorium. De Leeuwarder politie heeft voor het onderzoek een beroep gedaan op gespecialiseerde drugsrechercheurs.