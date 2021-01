Hoe beleefde Tjerk de Boer, de vriend van Femke Kok, haar bronzen EK-debuut?

De Boer is zelf ook schaatser, bij Team IKO. Hij heeft zich echter niet geplaatst voor de schaatsbubbel. Dat betekent dat ze elkaar vijf weken lang niet kunnen zien. "We zijn natuurlijk als schaatsers wel wat gewend vanwege de trainingskampen. Maar vijf weken is wel heel lang", zegt de 21-jarige schaatser.

Trots

Na de 500 meter op zondag had Kok zelfs nog zicht op de Europese titel. Daarvoor moest ze wel tijd goedmaken op Golikova en Leerdam voorblijven op de 1.000 meter.

Dat lukte uiteindelijk niet, waardoor Kok met een bronzen medaille achterbleef. Maar dat is absoluut geen schande, zo liet De Boer zijn vriendin na afloop telefonisch weten. "Ik ben trots op je", zegt hij.