Buurman bedreigd: Burgumer moet 500 euro boete betalen

Op 15 juli vorig jaar bedreigde de verdachte zijn buurman. Hij had al langere tijd ruzie met deze persoon. De buurman had de verdachte horen schreeuwen en daar geluidsopnamen van gemaakt. Die had hij aan de politie laten horen. De verdachte zou daarbij hebt geroepen dat hij zijn buurman dood zou slaan.

Enkele dagen later zag de buurman de verdachte op de balustrade staan van het appartementencomplex waar ze beiden wonen. De man zou drie keer met een luchtdrukpistool op de grond hebben geschoten.

De Burgumer ontkent alles. Volgens hem liegt het slachtoffer en is ook de politie niet te vertrouwen. Eerder kreeg de 52-jarige ook al een werkstraf voor het bedreigen van dezelfde buurman.