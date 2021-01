Werkstraf voor hennepkweker in Lemmer

Een man van 32 jaar uit Lemmer heeft een werkstraf gekregen van 180 uren voor het produceren van wiet. In juni vorig jaar ontdekte de politie in een bedrijfsgebouw in Lemmer een hennepplantage. De planten waren al verwijderd, maar aan de lege potten en de plantenresten was te zien dat er ongeveer elfhonderd exemplaren hadden gestaan.