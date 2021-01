LIVE: Wat wil je weten over corona? Stel jouw vragen aan deskundigen bij Weistra op Wei

Hoeveel komt de Britse variant van het coronavirus al voor in Fryslân? Hoeveel besmettelijker is die eigenlijk? En werkt het vaccin wel tegen deze variant? Deze vragen, en meer, kun je deze maandag stellen tussen 16.00 en 17.00 uur in Weistra op Wei. Arts-microbioloog Annemarie van Elsacker en GGD-dokter Everhard Hofstra geven antwoord op alle vragen.