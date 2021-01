RIVM: 264 nieuwe besmettingen in Fryslân

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân met 43, gevolgd door Achtkarspelen met 34.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 3 nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus, dat gaat om inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen en Dantumadiel.

Er is een Fries in het ziekenhuis beland met het coronavirus, dat is een inwoner van Achtkarspelen.

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 4822 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen per gemeente (doet de kaart het niet goed, klik dan hier):