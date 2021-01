Cambuur Sjoernaal: Leeuwarders laten punten liggen in Nijmegen

Cambuur speelde zondag de uitwedstrijd tegen NEC. In de Goffert in Nijmegen troffen de Leeuwarders een uiterst defensief ingestelde tegenstander, die niet een minuut de indruk maakte de wedstrijd te willen winnen. NEC trokt zich terug op de eigen helft en Cambuur slaagde er ondanks een paar goede kansen niet in om een doelpunt te maken. De wedstrijd eindigde dus zoals hij begon in 0-0. Toch was trainer Henk de Jong trots op zijn spelers. In het Cambuur Sjoernaal een uitgebreide terugblik op de wedstrijd.