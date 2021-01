Doekle Terpstra over overlijden Hans de Boer: "We waren zestig jaar 'die jongens uit de polder'"

De Boer en Terpstra groeiden beide op in het dorp Witmarsum. "We waren buurjongens in Witmarsum en hebben altijd contact gehouden. We kwamen elkaar ook op professioneel gebied tegen. We bleven die 'jongens uit de polder' en hebben collegiaal gezien heel wat samen meegemaakt. Hans was maatschappelijk heel erg betrokken bij de grote vraagstukken, maar ook degene die altijd de quotes voor z'n rekening nam waar heel Nederland over sprak."

Verslagen door het nieuws

Ondanks de carrière die beide heren hebben gemaakt in hun leven, zijn ze diep van binnen altijd buurjongens gebleven. "We voelden altijd die kameraadschap. Dit is een groot verlies voor mij persoonlijk, maar ook voor bestuurlijk Nederland", vindt Terpstra. "In de coronaperiode heeft Hans het belang van de werkgevers behartigd. Hij was ontzettend betrokken en altijd bereikbaar. Een bestuurder 'pur sang'. Ik ben verslagen door dit nieuws."