'Maar' 16 positieve testen bij bewoners en zorgpersoneel 't Suyderhuys

In Drachten werden zaterdag de hele dag zorgmedewerkers getest die een connectie hebben met zorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen. Vorige week werd daar de Britse variant van het coronavirus geconstateerd. Om een beter beeld te krijgen van de situatie, heeft GGD Fryslân 400 mensen laten testen op de testlokaasje aan de Eikensingel.

Sneltest voor zorgpersoneel

Zorgpersoneel krijgt elke dag een sneltest voordat ze aan het werk gaan. "We gaan aan het eind van de week kijken of we het weer als 'veilig' kunnen beschouwen", legt Luning uit. "Maar de situatie is op dit moment zeker onder controle. We hebben veel maatregelen ingesteld, die goed worden gehandhaafd. Qua ziektebeeld en behandeling is er geen verschil met het normale coronavirus. Er is geen reden deze mensen anders te behandelen dan andere coronapatiënten."

Avondklok

Luning ziet niet veel heil in een avondklok voor Surhuisterveen en omgeving. "De Britse variant is al landelijk verspreid, dus dan moet het landelijk ingevoerd worden om de verspreiding in het algemeen onder controle te krijgen. Deze uitbraak komt heel ongelukkig uit met de beperkte vaccinatiemogelijkheden. We weten dat - als je dit niet nog verder inperkt - dat je snel een opvlamming krijgt."

Beeld van Fryslân

Op dit moment heeft de GGD geen volledig beeld van de uitbraak van de Britse variant in Fryslân. "Daarom laten we deze week extra monsters insturen uit alle delen van de provincie, zodat we kunnen kijken of er veel vaker sprake is van de Britse variant. Die resultaten verwachten we halverwege volgende week. Op basis van de resultaten moet er een discussie plaatsvinden wat je doet met eventuele verscherpte maatregelen in Fryslân. Dat vind ik op dit moment lastig te voorspellen."