Alliade begonnen met vaccineren ouderen en gehandicapten: "Haven in zicht"

Alliade doet op verzoek van het Rijk mee aan een landelijke proef. Het is de bedoeling de organisatie rondom de grootschalige vaccinatie met coronavaccins in goede banen te leiden.

De cliënten van Alliade krijgen het Pfizervaccin toegediend. Zo ook maandag bij Talant in Stiens. Mieke Draijer van Alliade is blij dat ze eigenlijk kunnen beginnen met vaccineren:

"Dat vinden we heerlijk voor de patiënten en de medewerkers. Die hebben het erg zwaar gehad. We zijn blij dat de haven in zicht komt. Hopelijk krijgen we over enkele weken of maanden iets meer ruimte om terug te gaan naar normaal."