Niet genoeg vaccins voor zorgpersoneel: "Ik heb geen idee wanneer ik de prik krijg"

Linda legt uit hoe het precies is gegaan bij het maken van een afspraak voor de vaccinatie. "We kregen allemaal een brief om ons aan te melden. Nadat ik dat had gedaan, kreeg ik al te horen dat ik in Leeuwarden en in Assen een prik moest halen. Meteen daarna kreeg ik te horen dat ik op een wachtlijst kwam te staan. En daarna werd het nog gekker, toen ik te horen kreeg dat ik alleen naar Lelystad kon."

Nog altijd is niet bekend wanneer Scholten aan de beurt is. In de tussentijd werkt ze gewoon met kwetsbare ouderen. "We proberen ons binnen het tehuis te houden aan de regels. Zolang we om elkaar denken, moet het goed komen. Maar het is wel prettig dat je als je hoort dat je de vaccinatie kan halen, dat het ook echt kan."

Wat precies de oorzaak is van de vertraging durft Scholten niet te zeggen. "Ik kreeg te horen dat er mensen vanuit het midden van het land hier in Fryslân zijn ingepland voor hun vaccinatie. Ik denk dan: blijf in je eigen regio plannen, zodat iedereen gevaccineerd kan worden. Laten we hopen dat er snel een oplossing komt."