Vier mensen in Zorgpension Sionsberg besmet met coronavirus

Het personeel van Zorgpension in Dokkum wordt ook getest op het coronavirus. Het is op dit moment nog niet bekend of er ook daadwerkelijk personeelsleden besmet zijn geraakt.

Nog maar net open

De locatie van Zorgpension opende eind vorig jaar de deuren in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Zorgpension heeft de beschikking over meerdere ELV-kamers, bedoeld voor cliënten die slechts voor korte tijd bij de zorginstelling verblijven.