Voormalig VNO-NCW-topman Hans de Boer overleden

Hans de Boer werd geboren in Fryslân en hij groeide ook op in de provincie. Hij begon in 2014 als voorzitter van VNO-NCW en bleef dat twee termijnen lang. Eerder was De Boer ook voorzitter van MKB Nederland, de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf . De Boer was lid van het CDA .