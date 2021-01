Noodopvang Kootstertille sluit vanwege corona: "Een rampscenario"

De noodopvang voor kinderen in Kootstertille is gesloten. Vijf van de kinderen die gebruik maken van de noodopvang zijn positief getest op het coronavirus. In een van de gevallen is er een link met de uitbraak in 't Suyderhuys in Surhuisterveen. Vrijdag werd ook de noodopvang van Drogeham al gesloten. Ook daar was sprake van een corona-uitbraak.