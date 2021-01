'Slechts' 16 positieve testen bij 't Suyderhuys | 264 nieuwe besmettingen

Linda Scholten is zorgmedewerken bij verpleegtehuis Sint Jozef in Leeuwarden en krijgt als een van de eersten in vaccin. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar vanwege problemen met de beschikbaarheid van het aantal vaccins is ze nog steeds niet ingepland voor het halen van een prik. Bovendien moet ze daarvoor naar Lelystad. "We kregen allemaal een brief om ons aan te melden. Nadat ik dat had gedaan, kreeg ik al te horen dat ik in Leeuwarden en in Assen een prik moest halen. Meteen daarna kreeg ik te horen dat ik op een wachtlijst kwam te staan. En daarna werd het nog gekker, toen ik te horen kreeg dat ik alleen naar Lelystad kon."