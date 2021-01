Topdrukte bij fysiotherapeuten door thuis werken: "We hebben het drukker dan ooit"

Steeds meer mensen zitten met hun spieren in de knoop, merkt Offenga. "Spieren zijn te veel en te vaak gespannen. Daar passen we onze behandelingen op aan. Maar we werken ook aan preventie, zodat je na de behandeling voorkomt dat je opnieuw klachten krijgt. We geven gericht advies over je houding, maar ook over de inrichting van je werkplek. Zorg voor een breed bureau, zodat je je spullen goed kwijt kan. Zet je laptop op een verhoging om je hoofd goed rechtop te kunnen houden. En scheidt werk en privé, zodat je ook echt vrij bent na 17.00 uur."

Tips

Offenga heeft een paar simpele tips om nek-, schouder- en rugklachten te voorkomen. "Zet een kookwerker, zodat je na een halfuurtje even in beweging komt voor een micropauze. Breng dynamiek in je werk door tussen de middag een wandeling te maken. Je kunt daarnaast oefeningetjes tussendoor doen, zodat je je spieren soepel houdt. Ga even staan, kijk rustig over je rechterschouder, kantel je hoofd opzij, rol je schouders, door je spieren van zuurstof en bloed te voorzien. Door te lang te zitten, knijp je je spieren af."