Ids Hellinga zeer te spreken over aangepaste paardenkeuring: "We hebben er met elkaar het beste van gemaakt"

Lege tribunes, maar wel duizenden mensen die online iedere verrichting volgden. Geen luid applaus bij het ererondje van kampioen Jurre 495, maar wel duizenden digitale duimpjes in de livestream. Het gebeurde nog nooit eerder dat de jaarlijkse paardenkeuring van het KFPS alleen op de computer was te volgen. Door het coronavirus kon het dit jaar niet anders.

Genoeg animo

Hellinga legt uit hoe het besluit precies is genomen. "We hebben in september met de paardenhouders gesproken hoe ze er in stonden. Wanneer er geen animo was geweest, dan was het pas ingewikkeld geworden. maar iedereen was het er over eens: er moest beslist een paardenkeuring komen. Dan maar digitaal te volgen voor het publiek."

Dekhengsten kiezen

Niet alleen voor de liefhebbers thuis was een paardenkeuring een welkom moment om de gedachten te verzetten, ook voor de fokkers zelf was de keuring onmisbaar. Hellinga: "Zo'n moment hebben we nodig, ook voor de fokkers die nadenken over welke dekhengsten ze gaan kiezen."

Volle tribunes

Ondanks de geslaagde 'online' editie heeft Hellinga maar één grote wens. "Volgend jaar hopen we weer tienduizenden mensen op de tribune te hebben, want zo moet het zijn."