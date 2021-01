Woningbrand in Leeuwarden snel onder controle

De brandweer in Leeuwarden is maandagochtend vroeg uitgerukt voor een woningbrand in de Maria Louisestraat in Leeuwarden. Omdat uit de eerste meldingen niet duidelijk werd of er nog bewoners in de woning aanwezig waren, rukte de brandweer uit met groot materieel. Al snel werd duidelijk dat de bewoonster zelf uit de woning was gekomen.