Uniek dagboek van 'Us Heit' duikt op: "Bijna 1000 pagina's aan interessante informatie over onze geschiedenis"

De verrassende vondst van het bijzondere dagboek begon met de helm van kolonel Schelte van Aysma. "Die helm hangt bij ons in de kerk", vertelt Buwalda. "Dat was de aanleiding om naar het koninklijk archief in Den Haag af te reizen, omdat daar brieven van Schelte lagen. Toen bleek dat er in het archief nog veel meer lag. Zo kwamen we het dagboek van Willem Lodewijk tegen. Voor ons was dat een grote verrassing. Het staat wel keurig omschreven in het inventaris van het archief, maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die wetend at het er ligt."

1000 pagina's

Hoe kan het dat er in het archief een dagboek ligt van zo'n belangrijke man, dat nog nooit is uitgegeven of getranscribeerd? "Dat is ook de grote vraag waar wij ons over verbazen", geeft Buwalda toe. "In het dagboek beschrijft Willem Lodewijk 21 jaar van z'n leven in bijna duizend pagina's. Het staat barstensvol zeer interessante informatie over onze provincie. Zonde om daar niets mee te doen."

Hulp nodig

Kleine kanttekening bij deze vondst is dat het dagboek handgeschreven is en daardoor lastig te lezen is. Daarom zoeken Buwalda en Punt hulp van vrijwilligers die willen assisteren bij het transcriberen van het dagboek. "Dat betekent dat we de geschreven tekst volledig uittypen en digitaliseren. Zo kunnen we de verhalen van deze belangrijke Fries delen met heel Fryslân."