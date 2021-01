Femke Kok 'verliest' Europees zilver op vier honderdsten: "Ik ging voor het podium"

"We gingen voor het podium, en dat is gelukt", zegt Kok. De schaatsster uit Nij Beets reed een constant toernooi: op alle vier afstanden werd ze tweede of derde.

De sprinttitel ging nar Jutta Leerdam. Het gat is groot. "Ze is twee jaar verder dan ik. Ze heeft veel ervaring. Ze is ook sterker. Ik hoop dat ik het haar in de toekomst moeilijker kan maken."

"Het is allemaal nieuw"

"Dit was pas mijn eerste echte internationale vierkamp. Zij heeft er al heel wat gereden. Ik denk wel dat dat meespeelt. Het is allemaal nieuw voor mij."

Het toernooi zorgde voor spanning, zegt Kok. Nieuwe indrukken, en maar weinig rust. "De laatste afstand was heel zwaar. Ik heb alles gegeven. Het is mooi dat ik op het podium eindig."

Dat het maar een paar honderdste seconden scheelde of ze had een zilveren medaille gehad, daar baalt ze wel van. "Helaas. Maar ja, dan moet dat de volgende keer maar."