Meest succesvolle motorcoureur van Fryslân (77) overleden

De Vries was de eerste Nederlander die een wereldtitel pakte op de motor. In 1971 en 1973 veroverde hij de titel in de 50 cc-klasse op een Van Veen Kreidler.

Na zijn eerste wereldtitel, die hij pakte in Madrid, gaf hij een reactie aan De Telegraaf. "Het was geweldig. Mijn bekers die ik in Spanje won werden telkens tot de rand met champagne gevuld." Een dag later reisde hij terug naar zijn woonplaats, in een stoet van driehonderd motoren over de Afsluitdijk naar Het Bildt. Eenmaal aangekomen in St.-Jacobiparochie werd De Vries uitgebreid gehuldigd.

Hij stond 27 keer op het podium van een grand prix en liefst veertien keer op de hoogste trede.

TT Assen

De TT Assen won De Vries echter nooit. Hij deed vijf keer mee en kwam drie keer als tweede over de streep, in 1969, 1970 en 1972. Tijdens de 95ste verjaardag van de TT Assen op 28 juni 2020 mocht onder anderen De Vries een ereronde rijden op het circuit.

Na zijn successen als motorcoureur ging De Vries werken als tuner van racemotoren.