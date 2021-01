Femke Kok schaatst op haar eerste EK sprint naar het brons

1.000 meter

Op de slotafstand kwam Kok in de laatste rit uit tegen Angelina Golikova, de leidster in het klassement. Golikova verdedigde een voorsprong van 0,57 op Femke Kok en 0,72 op Jutta Leerdam. In de voorlaatste noteerde Leerdam een tijd van 1.14,00. Kok had 1.14,14 moeten noteren om Leerdam voor te blijven in het klassement. Dat lukte niet, maar met 1.15,12 bleef ze wel op het podium. Golikova reed 1.15,66 en bleef Kok nipt voor. De Russische verloor wel de eerste plaats aan Jutta Leerdam.