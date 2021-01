Voorzichtig SC Heerenveen verliest twee punten in Venlo

Het was een vlakke wedstrijd, en beide ploegen speelden voorzichtig en behoudend, totdat VVV een klein kwartier voor het eindsignaal het eerste doelpunt maakte. Joshua John trok naar binnen en schoot de bal snoeihard achter doelman Erwin Mulder.

In de eerste helft kreeg Heerenveen twee grote kansen op de openingstreffer, maar beide keren kwam Henk Veerman doelman Thorsten Kirschbaum niet voorbij.

Pas één minuut voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Benjamin Nygren het eerste Friese doelpunt. Hij krulde de bal in de kruising, en daarmee was de stand weer in evenwicht. In de blessuretijd konden beide ploegen de goal niet meer vinden.

SC Heerenveen heeft de relatief goeie positie in het klassement te danken aan de eerste helft van de competitie. Volgens sportverslaggever Arjen de Boer neemt de druk toe op trainer Johnny Jansen. "Het bekerduel tegen FC Emmen komt eraan, en een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Er moet weer eens gewonnen worden."