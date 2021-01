Marwin Talsma sluit EK allround af met tweede plek op 10 kilometer

10.000 meter

Talsma kwam op de laatste afstand als eerste in actie, tegen de Zweed Nils van der Poel. In het eerste deel van de rit nam Van der Poel al een voorsprong, maar Talsma kon wel rondjes in de '30 rijden. De Zweed liep steeds verder uit, en reed uiteindelijk naar een persoonlijk record van 12.42,80. Dat was uiteindelijk ook de winnende tijd. Talsma eindigde op meer dan een halve ronde achterstand in 13.01,07. Toch bleef hij daarmee alle schaatsers uit de laatste drie ritten voor. Zo sluit de debutant zijn EK af met een zilveren afstandsmedaille.

Patrick Roest reed in de slotrit naar 13.03,08. Dat was meer dan genoeg om zijn voorsprong in het klassement te behouden.