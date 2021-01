Meer nieuwe besmettingen dan gemiddeld in Fryslân, ook vier overlijdens

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Leeuwarden, met 32. Daarna komt Smallingerland met 27. In Achtkarspelen, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân zijn 25 besmettingen vastgesteld. In Achtkarspelen staat ook 't Suyderhuys, het verzorgingshuis in Surhuisterveen waar in totaal bijna 100 besmettingen zijn vastgesteld de afgelopen periode.

Vier nieuwe overlijdens

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren vier nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus, dat gat om drie inwoners van de gemeente Leeuwarden en een van Noardeast-Fryslân.

Er is een Fries in het ziekenhuis beland met het coronavirus, dat is een inwoner van Leeuwarden.

Landelijk net onder gemiddelde

Landelijk zijn de afgelopen 24 uren 5.622 besmettingen vastgesteld. Dat is net iets onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, dat ligt op 5.728.

Het aantal besmettingen per gemeente (doet de kaart het niet goed, klik dan hier):