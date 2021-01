Henk de Jong koos voor gelijkspel: "Ik wilde niet weer verliezen"

De Jong ziet ook positieve punten. "Het veld was lastig. En wij waren bij vlagen heel aardig. Ik heb de jongens een compliment gegeven. Maar we hebben het doelpunt niet gemaakt."

"Dit was wel heel extreem"

Verdediger Alex Bangura zegt ook dat Cambuur het spel moest maken. "NEC loerde op de counter. Ze wilden er geen wedstrijd van maken, dat was aan ons. De eerste helft deden we dat aardig. De tweede helft was het moeilijker. Je hebt twee teams nodig om een wedstrijd te spelen. Maar dit was wel heel extreem."

Bangura startte in de basis. "De trainer koos voor mij." Hy laket. "Ik voel me goed, de laatste tijd. Het gaat goed op de trainingen. De wedstrijden gaan ook lekker. En het is mooi dat ik in de basis stond. Dat wil ik volgende week wel weer!"