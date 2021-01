Antoinette De Jong zonder slaap naar tweede titel allround: "Ik ben een killer"

De Jong baalde zaterdag behoorlijk van haar drie kilometer. "Ik reed niet met lef. Ik probeerde wel om rust te pakken, maar dat lukte niet. Vannacht gingen alle races de hele tijd door mijn hoofd."

Goeie 1500 meter

Al was De Jong niet tevreden over haar eerste dag, ze ging wel aan de leiding in het klassement. Die voorsprong verdedigde ze met succes: De Jong won de 1500 meter, en had daarmee een grote voorsprong op de slotafstand. "De 1500 meter ging heel goed", vond De Jong zelf ook. "Ik was echt blij met mijn tijd, en sloeg best een gat met Irene (Schouten, red.)."