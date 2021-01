Friese CDA-prominent: "Wopke had geen lijsttrekker moeten worden"

De Friese CDA-prominent Albert van der Ploeg vindt dat Wopke Hoekstra geen lijsttrrekker had moeten worden. "De toeslagen-affaire heeft scherp duidelijk gemaakt dat het systeem ziek is. Het moet helemaal anders, en dan moet je niet met lijsttrekkers komen die nu in het kabinet zitten. Dat geldt voor Wobke Hoekstra, maar ook voor Mark Rutte", zegt oud-wethouder Van der Ploeg in het nieuwsforum van Buro de Vries.