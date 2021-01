Opnieuw puntverlies voor SC Cambuur: Leeuwarders niet verder dan gelijkspel bij NEC

Opnieuw tegen de paal

In het begin van de tweede helft gebeurde er meer voor beide goals: eerst was Elayis Tavsan dicht bij de openingstreffer voor NEC, even later kreeg Mühren weer een kans en Issa Kallon raakte de paal met een schot van buiten het strafschopgebied.

De wedstrijd speelde zich steeds meer af op de helft van NEC, er waren ook een paar spannende momenten voor het doel van de thuisploeg, maar Cambuur kwam niet meer dicht bij een treffer. Het bleef daarom 0-0 in Nijmegen.

Twee koplopers

Cambuur blijft koploper in de eerste divisie, maar inmiddels heeft Almere City evenveel punten. Alleen het doelsaldo van de Leeuwarders is beter. Het verschil met de nummer drie, De Graafschap, is zes punten. Dat is belangrijk voor de strijd om promotie: de bovenste twee ploegen gaan naar de eredivisie.