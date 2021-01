Antoinette de Jong voor de tweede keer Europees kampioen allround

5.000 meter

In de laatste rit van de 5.000 meter stond De Jong tegenover Irene Schouten, de nummer twee in het klassement. Schouten moest tien seconden goedmaken, maar kwam nooit in de buurt van die marge. De Jong pakte in het begin van de rit zelfs een voorsprong. Uiteindelijk ging de rit wel naar Schouten, maar het verschil tussen de twee was minder dan drie seconden: 6.55,38 om 6.57,72. De winst op de laatste afstand ging naar de Tsjechische Martina Sáblíková, in 6.53,22.