Brand in woonboerderij in Westhoek; sein brand meester is gegeven

In een woonboerderij aan de Oudebildtdijk in Westhoek was zondag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Die ontstond in het dak. De brandweer zette meerdere korpsen in omdat het vuur zich naar het woonhuis ernaast zou verspreiden. Ook was er een grootwatertransport ingezet. Na een kleine twee uur werd het sein brand meester gegeven.