Waarschuwing: door sneeuwresten kan het nog glad zijn op de wegen

Piet Paulusma voorspelt voor deze zondagochtend eerst nog een buitje. In het oosten van de provincie nog even wat sneeuw en kans op ijzel.

In de middag ook zon en overgang naar droog weer. In het oosten blijft het bewolkt met 3 of 4 graden tot 6 en 7 graden elders. In de nacht weer verraderlijk glad met 0 tot 2 graden.

Voor de rest van het land

Voor de oostelijke helft van Nederland geldt dat het nog glad is door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. In de loop van zondag wordt het warmer en verdwijnt de sneeuw.

Ten oosten van de lijn Afsluitdijk - Utrecht - Tilburg komt nog gladheid voor.

Halverwege de ochtend is het nog glad oostelijk van Leeuwarden - Zwolle - Arnhem en rond het middaguur verdwijnt als laatste de gladheid uit Twente, het oosten van Drenthe en het oosten van Groningen.

In het westen is de sneeuw al verdwenen en liggen de temperaturen ruim boven nul.