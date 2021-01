Aris Leeuwarden wint voor tweede keer seizoensopener van The Hague Royals

Ook in oktober van vorig jaar was de wedstrijd tegen The Hague Royals de eerste wedstrijd van het seizoen voor Aris. (81-63 overwinning.) Die uitslag is geschrapt door het bestuur van de Dutch Basketball League, omdat de competitie opnieuw gestart is.

Alle ploegen spelen nu één keer tegen elkaar, waarna de bovenste zes en de onderste zes teams een nieuwe competitie vormen. Daarin wordt uitgemaakt welke teams naar de play-offs om het landskampioenschap gaan. De teams in de winnaarspoule zijn al zeker van de play-offs, maar ze spelen voor een betere uitgangspositie.