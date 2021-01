VC Sneek bij herstart hard onderuit tegen Sliedrecht Sport

In de eerste set had VC Sneek al geen grip op de regerend landskampioen. Die set werd dan ook verloren. 25-14. In de tweede set kwamen de Friese volleybalsters wat beter in de wedstrijd. Dat leverde zelfs twee setpunten op, maar die weden niet benut. De set ging daardoor met 27-25 naar Sliedrecht. Die klap kwam Sneek in de derde set niet meer te boven. Ook die ging naar Sliedrecht, met 25-11.

De eredivisie van het volleybal werd in oktober vorig jaar stilgelegd vanwege het coronavirus, maar ging zaterdag verder waar het toen eindigde. VC Sneek had op dat moment nog maar één wedstrijd gespeeld. Die werd met 3-0 gewonnen van FAST.