Jelmer Chardon blij met tophengst Jurre 495: "Hij is er weer"

Jurre 495 was drie keer eerder algemeen kampioen. Dat was in 2019, 2018 en 2017. "Het afgelopen jaar was hij minder goed. Maar hij is er weer", zegt Chardon. "Je weet soms niet waar het aan ligt. Het zijn paarden. En wij zijn mensen. De druk was hoog."

Voor het eerst was er dit jaar geen publiek bij de keuring, vanwege het coronavirus. "Jurre is heel koel. ik denk dat het hem niet uitmaakt", zegt Chardon. "Voor ons is het wel jammer. Je wilt de show stelen."